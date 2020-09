Eni: gas e luce incontra associazioni consumatori Cncu su superbonus (2)

30 settembre 2020 a

(Adnkronos) - Il servizio CappottoMio mette a disposizione dei clienti gli esperti di Eni gas e luce in tutte le fasi dell'intervento e oltre 500 imprese partner accuratamente selezionate su tutto il territorio nazionale. Inoltre, si avvale della collaborazione di professionisti qualificati grazie anche al recente accordo con Fondazione Inarcassa, della consulenza tecnico- finanziaria e di garanzia di Harley & Dikkinson e, infine, dei partner finanziari a supporto delle attività di cessione e acquisto del credito fiscale.

Completa i servizi messi a disposizione da CappottoMio, un pacchetto di assicurazioni per fornire al cliente la tranquillità della garanzia sul progetto e sull'opera realizzata per tutta la durata dei lavori e fino agli 8 anni successivi in caso di controlli ed evidenze da parte degli Enti preposti.

Le Associazioni dei Consumatori hanno espresso molto interesse per il Superbonus, uno strumento che offre ai Consumatori un'occasione unica per rendere le case, condomini o edifici unifamiliari, più efficienti e sicure. Nel percorso di concretizzazione della propria di visione di centralità del cliente, il dialogo costruttivo con le Associazioni dei Consumatori offre a Eni gas e luce opportunità di miglioramento e ulteriore consapevolezza e si conferma quindi un obiettivo prioritario dell'azienda.