Coronavirus: Conte, 'impatti catastrofici da no rispetto natura, Covid ne è prova' (2)

30 settembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "All'interno dell'Unione Europea, l'adozione della 'Strategia Europea per la Biodiversità al 2030' mira ad espandere la superficie delle aree protette e lavora per garantire che tutti gli ecosistemi siano ripristinati, resilienti e protetti. Inoltre, l'Italia sta lavorando con l'Unesco per promuovere una rete globale di esperti ambientali per fornire assistenza gratuita e rafforzamento delle capacità nella gestione delle aree naturali riconosciute dall'Unesco in tutto il mondo".

"Un approccio scientifico e cooperativo basato sulla solidarietà globale deve guidare i nostri sforzi per invertire la situazione attuale - esorta Conte - Oggi dobbiamo innalzare il livello di ambizione per lo sviluppo del Quadro globale sulla biodiversità post-2020, in vista del 15esimo incontro della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica. Consapevole della necessità di agire, l'Italia ha sottoscritto il 'Leaders Pledge for Nature', che sollecita gli Stati a rafforzare l'ambizione globale per la biodiversità".

"È nostra responsabilità cogliere questa opportunità, aumentando la consapevolezza globale e fissando obiettivi ambiziosi per costruire un mondo sostenibile, resiliente, inclusivo ed equo da consegnare alle nostre giovani generazioni" le parole del presidente del Consiglio.