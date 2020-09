Coronavirus: al Senato sospese sedute oggi, si valuterà per prossimi giorni

30 settembre 2020 a

Roma, 30 set. (Adnkronos) - Sconvocate a scopo precauzionale le riunioni delle commissioni e del Consiglio di presidenza del Senato previste per oggi, dopo i casi di positività al Coronavirus riscontrati in due senatori del Movimento Cinquestelle. Un provvedimento che vale solo per la giornata di oggi e per gli organismi in questione, mentre per le sedute di domani, sempre di commissione visto che in questa settimana non sono in calendario lavori l'Aula, si valuterà nelle prossime ore. E' quanto di apprende da fonti di palazzo Madama.