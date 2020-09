29 settembre 2020 a

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Auspico che il governo lo faccia per scelta e non che lo subisca per cassa". Così il leader di Confindustria, Carlo Bonomi, parla del Mes e della possibilità che l'Italia possa accedere ai fondi per la sanità. "Dal 15 ottobre inizia il processo sul Recovey Fund ma non sarà così breve né veloce. Non possiamo attendere gli stimoli che arrivano dal Recovery", conclude.