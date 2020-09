Puntare sull'e-commerce per far crescere la propria azienda

29 settembre 2020 a

(Lecce 29 settembre 2020) - Lecce, 29 Settembre 2020. Il 2020 è l'anno giusto per puntare sull'e-commerce. Quello che è successo negli ultimi mesi in ambito sanitario ha sicuramente spinto tantissime persone a cambiare le proprie abitudini d'acquisto, tentando anche chi fino a quel momento non aveva mai avuto esperienza nel commercio elettronico a diventare un fedele web shopper (+2 milioni).

Non è certo una coincidenza che l'emergenza da Covid-19 abbia invogliato molte aziende a migrare verso i canali digitali. L'e-commerce ha compiuto un salto evolutivo di 10 anni e, probabilmente, questo trend è destinato a durare nel tempo. I dati dell'Osservatorio B2C del Politecnico di Milano prevedono che la crescita dell'e-commerce nel corso dell'anno sarà pari al +26%. Circa la metà degli acquisti online arriva dal mobile e si prevede che nel 2020 l'incremento sarà del 42%. Gli elementi alla base di questo exploit dell'e-commerce sono tre: prima di tutto una maggiore presenza nel commercio al dettaglio dello shop online, che passa dal 6% all'8%; in seconda istanza la spinta che hanno dato i comparti emergenti come il food&grocery (+56%) e l'arredamento (+30%). Il terzo e ultimo elemento, non per importanza, è stato sicuramente il lockdown che ha inciso sulla crescita di settori quali informatica ed elettronica di consumo (+18%), abbigliamento (+21%) ed editoria (+16%).

Senza dubbio l'e-commerce ha un ruolo fondamentale nella ripresa del commercio e dei consumi, ed è, ad oggi, determinante nella progettazione di nuove strategie di marketing. Di fatto la logica omnichannel, cioè l'integrazione dei vari punti di contatto con il cliente e quindi tra l'ambito di interazione online e quello offline può creare un circolo virtuoso, in cui i due canali si potenziano a vicenda, benché un e-commerce vada sempre pensato come un'azienda a sé e gestito come tale.

Oggigiorno non avere un canale di commercio elettronico significa, in parte, essere tagliati fuori da uno dei principali canali di vendita. Se si desidera realizzarne uno è necessario affidarsi alle conoscenze di e-commerce management che solo una web agency con un team di professionisti può offrire, per attuare una strategia di web marketing che sfrutti le opportunità del mercato online, ma sappia anche affrontare le eventuali criticità. Ne è un esempio concreto il team per la

Ma quali saranno in futuro i punti di forza innovativi dell'e-commerce mondiale?

“Frictionless Payments”, che promette una grande innovazione nella gestione dei pagamenti, visto che più della metà dei consumatori abbandona il carrello perché i metodi di pagamento disponibili non sono adeguati alle loro esigenze. “AI & chatbot”, che consentirà di offrire un'esperienza di navigazione guidata da un agente di chat automatizzato che risponderà alle domande dell'utente rappresentando il primo punto di contatto con il brand. Il “Keyword advertising”, ovvero attività di marketing legata alla ricerca di parole, tra le principali Google Ads e Facebook Ads. Infine, i social media, primi fra tutti Facebook e Instagram, per il ruolo strategico e la loro capacità di far circolare un'informazione generata dagli stessi utenti.

Allora, puntare oggi sull'e-commerce è utile non solo per sostenere il proprio business anche in tempi di crisi, ma soprattutto è strategico per affermarsi nel futuro, quando la recuperata normalità sarà più digitale e lo shopping online sarà una scelta sempre più comoda, sicura e smart.

