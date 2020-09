Omicidio fidanzati Lecce, "fermato ha vissuto qui, visto in estate"

29 settembre 2020 a

Lecce, 29 set. (Adnkronos) - Dall'inviata Assunta Cassiano"Il ragazzo che è stato fermato ha abitato qui per un po'. Lo conoscevo solo di vista, non sapevo nemmeno come si chiamasse, non ci ho mai parlato, solo buongiorno e buonasera quando ci incrociavamo. Non so per quanto tempo abbia vissuto qui, sicuramente questa estate si è visto più volte". A raccontarlo all'Adnkronos uno dei residenti della palazzina di via Montello a Lecce

"Conoscevo Daniele, la sua ragazza e la tutta la famiglia. Abito qui dal 1989 e loro erano già qui - ricorda - lo abbiamo visto crescere".