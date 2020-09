Fase 3: Conte, 'nuovo patto pubblico-privato o sforzi paese vani'

29 settembre 2020 a

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Non siamo affatto convinti che ci sia uno Stato buono e un privato cattivo. In Europa i migliori casi di sviluppo industriale sono frutto di una collaborazione tra pubblico e privato. Anche in Italia abbiamo bisogno di raccogliere le energie migliori e creare una sinergia, è l'occasione per costruire un nuovo patto pubblico-privato senza il quale ogni sforzo del Paese sarà vano". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea 2020 di Confindustria.