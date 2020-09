29 settembre 2020 a

a

a

Milano, 29 set. (Adnkronos) - I nuovi casi per provincia in Lombardia confermano quotidianamente il primato di Milano, che oggi registra 82 casi, di cui 48 in città. A Bergamo sono 13, a Varese 26 e a Brescia 14. Numeri alti anche a Como, dove sono rilevati 23 positivi. Cinque invece a Cremona, zero a Lecco, uno a Lodi e 11 a Mantova. Monza e Brianza ne conta 13, Pavia 12 e Sondrio 8.