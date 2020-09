Clima: Casellati riceve 'Fridays for future', 'priorità per Europa e Italia'

29 settembre 2020 a

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "La crisi climatica è una priorità assoluta per l'Europa e per il nostro Paese. Fin dall'inizio del mio mandato mi sono spesa per alzare l'attenzione sulle politiche di salvaguardia dell'ambiente e sulla necessità di contrastare gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici sui territori. La battaglia che stanno portando avanti i ragazzi di 'Fridays for Future' è una battaglia che condivido in pieno. Sono al loro fianco e continuerò a sollecitare il Parlamento e il governo affinché diano un segnale concreto a queste istanze, dando una forte connotazione 'verde' agli interventi per la ripartenza post Covid, in maniera particolare sulla transizione ecologica". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, dopo aver ricevuto oggi a Palazzo Giustiniani una delegazione di rappresentanti di "Fridays for Future", accompagnati dalla senatrice Loredana De Petris.