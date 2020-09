Startup: Manzella, 'di fronte a emergenza Covid sistema pubblico ha reagito'**

29 settembre 2020 a

Roma, 29 set. (Adnkronos) - Di fronte all'emergenza Covid-19 c'è stata "una reazione nel settore pubblico" perché, a fronte del "rischio di problemi liquidità per le startup, c'è stata una mobilitazione forte, un rapporto molto più stretto" con il settore delle startup. A rilevarlo è stato il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Gian Paolo Manzella, intervendo al webinar "2nd Anniversary - Sistema Invitalia startup". Manzella ha evidenziato come "le agevolazioni hanno dato alle startup un accompagnamento nella crescita". "E' un ulteriore riconoscimento per rafforzare la professionalizzazione delle startup" ha sottolineato il sottosegretario.