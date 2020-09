Ue: Librandi (Iv), 'superare divisioni per uso Recovery Fund'

28 settembre 2020 a

Roma, 28 set. (Adnkronos) - La pandemia sta mettendo a dura prova l'economia italiana. Secondo le stime dei ricercatori della Cgia, si potrebbe verificare una contrazione del Pil del 10%, con conseguente perdita fino a un milione di posti di lavoro. Per questo motivo dobbiamo sfruttare le risorse che arriveranno grazie ai fondi del Recovery Fund per rilanciare la nostra economia. L'obiettivo è quello di impedire che i lavoratori si trovino disoccupati o siano costretti ad accettare retribuzioni in nero. In un momento così delicato, il rilancio avverrà solo con il superamento delle divisioni”. Lo afferma il deputato di Italia viva Gianfranco Librandi.