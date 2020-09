Ue: Conte, '37% risorse Recovery destinato a progetti green'

28 settembre 2020 a

a

a

Roma, 28 set. (Adnkronos) - Nell'uso del Recovery fund si "dovrà dedicare almeno il 37% del volume delle risorse disponibili a progetti green", quindi come Italia "ne approfitteremo per potenziare gli interventi per la prevenzione e il contrasto al dissesto idrogeologico e per contrastare quei fenomeni di consumo del suolo come l'erosione da acqua che nel nostro Paese caratterizzano soprattutto i territori più marginali". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo alle celebrazioni per i 100 anni di Confagricoltura, oggi a Roma.

"Non possiamo abbassare la guardia rispetto alla resilienza delle nostre terre - ha rimarcato il presidente del Consiglio - Per affrontare queste sfide il Piano conterrà interventi volti a migliorare funzionalità e resistenza delle foreste, a beneficio del sistema irriguo e allo scopo di incrementare la diffusione delle reti di imprese forestali". Poi alcune rassicurazioni su alcuni temi particolamente sentiti dal comparto agricolo. "Proseguiremo la lotta al falso", ha sottolineato infatti Conte, rimarcando inoltre che il governo è pronto a contrastare, a livello europeo, norme sull'"etichettature che penalizzerebbero il nostro futuro".