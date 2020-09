Ricerca, Manfredi: 'Per superare gap investimenti serve alleanza pubblico-privata'

28 settembre 2020 a

Torino, 28 set. - (Adnkronos) - "Oggi abbiamo grande intenzione di investire in ricerca e in questo ambito, il tema la transizione energetica e' una delle grandi sfide globali che dobbiamo affrontare, a livello sia europeo sia italiano, quindi questo laboratorio rappresenta una sintesi di questa sfida: l'importanza delle nuove tecnologie ma anche delle energie rinnovabili". Così il ministro del'Università Gaetano Manfredi, a Torino, all'inaugurazione del Centro Ricerche Energia dal Mare, realizzato dal Politecnico del capoluogo piemontese ed Eni.

"Abbiamo delle grandi sfide globali in cui dobbiamo essere protagonisti guardiamo a tutti i temi del digitale, dall'energia, della biomedicina, dell'agricoltura e del cibo. Il quadro generale e' definito, ora stiamo definendo le strategie", ha aggiunto Manfredi precisando poi che l'obiettivo per recuperare il gap italiano degli investimenti in ricerca "è rientrare almeno nella media europea. Se il paese negli ultimi anni ha avuto difficoltà in crescita e competitività, uno dei motivi principali è stato lo scarso investimento in ricerca, quindi l'obiettivo come ricerca pubblica è di ritornare a una media europea, ma di stimolare anche la ricerca privata perché da questa alleanza ci possa essere una grande competizione"