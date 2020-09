M5S: conclave bucolico, menu da 25 euro tra risotto zucca e crostata pesche

28 settembre 2020 a

Roma, 28 set. (Adnkronos) - In una cornice bucolica il M5S prova a rilanciarsi in vista dei prossimi stati generali e a fare il punto sulla riorganizzazione del partito. La riunione convocata dal capo politico Vito Crimi si svolge in un agriturismo alle porte della Capitale.

“Un luogo simbolico - spiega il reggente grillino - perché rievoca la natura, tema caro al Movimento, e un ritorno alle origini”. Proprio agli albori della loro avventura parlamentare, nel 2013, i pentastellati si radunarono in un agriturismo con Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Gli autobus con cui allora molti eletti M5S raggiunsero il luogo dell'incontro hanno lasciato il posto alle auto blu di oggi. “Auto di servizio”, ci tiene a precisare il sottosegretario Carlo Sibilia all'arrivo. I look ‘naïf' di quel tempo sostituiti da giacche e cravatte. “Il M5S è cresciuto e accetta nuove sfide. Siamo qui per parlarne”, dice il guardasigilli Alfonso Bonafede. Per il conclave grillino menu da 25 euro a persona. Si parte con un antipasto a base di frittata cipolle, pecorino col miele, lenticchie in insalata. I primi: risotto con zucca e guanciale croccante e orecchiette melanzane, pomodori secchi e scaglie di pecorino. A seguire, arista con patate al forno e friggitelli. Dulcis in fundo, crostata di pesche.