EPICBLUE SWIMRUN punta alla sensibilizzazione sul tema degli oceani puliti con un secondo evento di alto profilo previsto per il 27 settembre

FINALE LIGURE, Italia, 27 settembre, 2020 /PRNewswire/-- Questa domenica la Meridian Adventure Race ospiterà il secondo evento della gara EPICBLUE SWIMRUN a Finale Ligure per sensibilizzare il pubblico sull'inquinamento da plastica. I proventi saranno destinati all'organizzazione no profit internazionale Plastic Oceans. EPICBLUE rappresenta la passione per la tutela degli oceani che è al centro dei valori della famosa Meridian Adventure Group, una delle organizzazioni più esclusive al mondo, in prima linea nelle esperienze oceaniche. I principali atleti di nuoto si sfideranno in una competizione rispettosa dell'ambiente, spingendo al contempo i limiti della resistenza umana nella spettacolare cornice di questa destinazione costiera.

L'evento si terrà domenica 27 settembre 2020 sulla costa ligure, portando in questo scenario eccezionale lo sport in rapida crescita dello swimrun, ispirato alla gara Ötillö in Svezia. La logistica dell'evento è gestita dalla rinomata ASD Polisportiva Maremola per Meridian Adventure Race.

La gara EPICBLUE SWIMRUN di Finale Ligure è il primo evento di questa serie di endurance in tre parti che promette grandi avventure, in cui i concorrenti si troveranno a testare i propri limiti personali mentre scoprono nuove destinazioni. La sfida multisport invita gli atleti a competere in tre dei più straordinari scenari outdoor al mondo: Finale Ligure, Italia (27 settembre 2020), la remota Waisai, Raja Ampat Indonesia (10 giugno 2021) e i villaggi storici di Izmir, Sığacık e Seferihisar, Turchia (24 luglio 2021).

SFIDA PRO-ATHLETE/ACTIVE SEMI-PROFESSIONALSIl percorso principale della EPICBLUE LONG ENDURANCE, in totale 23,4 km, è un mix di nuoto in mare aperto e di spettacolare trail running tra Finale Ligure, Varigotti e Noli. La gara attraversa tre iconici villaggi della riviera nord-occidentale. Gli spettatori assisteranno a un affascinante percorso veloce con una competizione dura: all'evento infatti parteciperanno alcuni degli swim-runner più forti del mondo. Nella competizione le squadre si contenderanno i sei ambitissimi posti previsti per l'evento EPICBLUE in Turchia, programmato a luglio 2021.

SFIDA AVID OCEAN ENTHUSIASTS / SPORTING ENTHUSIASTSIl percorso EPICBLUE SHORT EXPERIENCE è ideale per chi si vuole misurare con un'introduzione allo sport da 13,4 km, comprendente cinque sessioni di nuoto.

Il totale di partecipanti previsti è 90, nel rispetto delle normative sanitarie locali. Gli atleti, giunti da tre nazioni, gareggeranno in squadre di due persone nelle seguenti tre categorie: uomini, misto e donne oppure nella categoria SOLO, ora aperta per la gara di distanza LONG ENDURANCE. Per gli eventi LONG ENDURANCE e SHORT EXPERIENCE sono ora disponibili sia entrambe le categorie TEAM e SOLO.

"Puntiamo non solo a creare una nuova avventura in formato multisport, ma anche a fornire un supporto diretto agli atleti relativamente alle iniziative di conservazione che sono importanti per garantire la salute e l'abbondanza degli oceani. Amiamo gli spazi aperti e crediamo nel nostro dovere di proteggerli", ha dichiarato Matteo Testa, Direttore di EPICBLUE Race.

"Meridian Adventure è onorata di aver strutturato una partnership che utilizza le EPICBLUE SWIMRUN per supportare la visibilità di Plastic Oceans e l'adesione alla sua causa", ha dichiarato Sean Galleymore, fondatore di Meridian Adventure Group. "Siamo onorati di sostenere la mission e lo scopo di un'organizzazione no profit internazionale che riesce costantemente a sensibilizzare sull'inquinamento da plastica e a ispirare un cambiamento comportamentale nei consumatori."

Nel tentativo di riunire atleti appassionati e amanti degli oceani attorno al tema della conservazione degli oceani al fine di sfruttarne l'energia sportiva a favore di una buona causa, EPICBLUE ha annunciato i primi ambasciatori della serie, Kristin Larsson e Annika Ericsson, che quest'anno gareggeranno a Finale Ligure. In qualità di squadra vincitrice della gara femminile Long Endurance EPICBLUE di Finale Ligure del 2019 e tre volte campionesse mondiali di Ötillö, Annika e Kristin incarnano gli ideali di Meridian Adventure ed EPICBLUE, e guidano gli sforzi per migliorare la salute degli oceani.

