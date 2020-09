CPS Energy rilascia il rapporto sulla sostenibilità 2019

28 settembre 2020 a

a

a

La società di servizi bilancia il suo "Tried & True with the New" per maggiori benefici ambientali

SAN ANTONIO, 25 settembre 2020 /PRNewswire/ -- CPS Energy, la più grande azienda municipalizzata di elettricità e gas naturale della nazione, ha pubblicato il suo rapporto sulla sostenibilità ambientale e la gestione responsabile per il 2019. Il rapporto, che include i dati fino all'anno solare 2019, evidenzia l'attenzione e i risultati che l'azienda e la comunità hanno raggiunto insieme. I vantaggi per l'ambiente comprendono significative riduzioni delle emissioni di anidride carbonica (CO2), ossidi di azoto (NOx), anidride solforosa (SO2), mercurio (Hg) e particolato (PM), oltre a una riduzione del consumo di acqua e della produzione di rifiuti.

Il rapporto completo è disponibile qui.

"In CPS Energy, il talentuoso team di oltre 3.100 dipendenti dedicati lavora diligentemente per fornire servizi energetici che siano convenienti, affidabili, resilienti, sicuri e sempre più responsabili dal punto di vista ambientale", ha dichiarato Paula Gold-Williams, Presidente e AD di CPS Energy. "Da decenni abbiamo intrapreso un percorso ponderato per il miglioramento dell'ambiente e della nostra comunità. La nostra strategia Flexible PathSM, che comprende l'impegno a ridurre le nostre emissioni nette di carbonio dell'80% entro il 2040, dimostra l'equilibrio di cui abbiamo bisogno per introdurre più energie rinnovabili e nuove tecnologie, servendo i nostri clienti in modo affidabile, ora e in futuro. Inoltre, stiamo lavorando per raggiungere la piena neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050 a sostegno del Piano di Azione e Adattamento al Clima (CAAP) della Città di San Antonio, approvato dal nostro Consiglio di Amministrazione il 26 agosto 2019".

Comprendendo l'importanza della diversità su tutti i fronti, tra cui l'implementazione esperta di nuove soluzioni energetiche, l'adozione di maggiori opportunità ambientali e la garanzia che il proprio team rimanga curioso e flessibile, CPS Energy è orgogliosa che il 60% dei suoi alti dirigenti siano donne e persone di colore. Inoltre, i 3.100 talentuosi membri del team di CPS Energy si dedicano ogni giorno a servire con diligenza San Antonio, in Texas, la settima città più grande degli Stati Uniti, collaborando, quando possibile, per migliorare l'ambiente.

Il suo nuovo rapporto sulla sostenibilità mette in evidenza i numerosi obiettivi raggiunti dall'azienda, in un percorso di 20 anni, che sta andando a gonfie vele. I principali risultati sono riassunti di seguito:

Alla fine del 2020, in linea con il suo Flexible Path, CPS Energy lancerà una Request for Proposal (RFP) per il suo FlexPOWER BundleSM. L'azienda cercherà di aggiungere fino a 900 MW di energia solare, 50 MW di accumulatori a batteria e 500 MW supplementari di ottimizzazione della generazione da sorgenti rinnovabili, che serviranno a coprire i casi in cui i parchi solari non potranno produrre energia (ad es. in caso di maltempo, di notte, di interruzioni tecniche, ecc.). L'azienda è anche alla ricerca di soluzioni per FlexSTEPSM, la prossima serie di programmi di risparmio e conservazione dell'efficienza energetica per contribuire a soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti.

Per saperne di più su CPS Energy, è disponibile anche il rapporto annuale 2019-2020.

Informazioni su CPS Energy Fondata nel 1860, CPS Energy è la più grande azienda pubblica nazionale di elettricità, gas naturale ed energia, che fornisce un servizio sicuro, affidabile e a prezzi competitivi a 860.934 clienti di elettricità e 358.495 clienti di gas naturale a San Antonio e in parti di sette contee limitrofe. Le bollette energetiche combinate dei nostri clienti sono tra le più basse delle 20 città più grandi della nazione, generando al contempo 8 miliardi di dollari di entrate per la città di San Antonio da oltre sette decenni. In qualità di partner affidabile e forte della comunità, ci concentriamo continuamente sulla creazione di posti di lavoro, sullo sviluppo economico e sugli investimenti nel settore dell'istruzione. Fedeli alla nostra filosofia delPeople First, la nostra forza lavoro qualificata ci dà energia e l'impegno verso la comunità è dimostrato dal volontariato dei nostri dipendenti nella restituzione alla nostra città e dai programmi volti al portare valore ai nostri clienti. CPS Energy è tra i primi acquirenti pubblici di energia eolica nella nazione e il numero uno in Texas per la generazione di energia solare.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1281738/CPS_Energy_ESR_2019_blog_image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/528746/CPS_Energy_Logo.jpg