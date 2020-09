Bergamo: a Leffe 9 intossicati da monossido nella notte, intervenute 4 ambulanze

28 settembre 2020 a

a

a

Milano, 28 set. (Adnkronos) - Nella notte un'intossicazione da monossido di carbonio ha portato in ospedale nove persone. E' successo a Leffe, in provincia di Bergamo, intorno alle 2.45, quando chi si stava sentendo male ha chiamato i soccorsi, intervenuti con quattro ambulanze. Gli intossicati, tutti residenti in un appartamento di via San Rocco, sono stati ricoverati in codice giallo tra il Papa Giovanni 23 di Bergamo e l'ospedale di Seriate. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco.