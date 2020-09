28 settembre 2020 a

Roma, 28 set. - (Adnkronos) - Arriva sul mercato il cioccolato sostenibile ed etico che promuove il commercio equo e solidale, nel rispetto dell'ambiente e dei lavoratori. Nei suoi oltre 660 punti vendita Lidl Italia, infatti, si appresta ad introdurre le nuove barrette di cioccolato 'Way To Go' certificate Fairtrade in cui il 100% del cacao impiegato proviene da agricolture sostenibili gestite dall'organizzazione di coltivatori Ghanesi 'Kuapa Kokoo'.

Gli agricoltori ghanesi potranno beneficiare direttamente dalla vendita di ogni tavoletta 'Way To Go' ottenendo un duplice vantaggio: da un lato, la garanzia da parte di Fairtrade del riconoscimento di un prezzo minimo che li tuteli dalle fluttuazioni sul costo del cacao, dall'altro l'investiment6o da parte di Lidl nello sviluppo di programmi educativi finalizzati all'insegnamento di metodi di coltivazione sostenibili, che rendono i raccolti più produttivi e redditizi.

Tramite questi programmi, infatti, Lidl fornisce agli agricoltori locali tutti i mezzi necessari per migliorare la situazione economica nel lungo periodo, contribuendo così a colmare il divario retributivo dei coltivatori di cacao, aumentarne il salario e a preservare la biodiversità della zona. Da anni Lidl si impegna attivamente per una maggiore sostenibilità dell'industria del cacao e, a partire dalla fine del 2018, impiega all'interno dei propri prodotti a marchio esclusivamente cacao certificato o proveniente da agricoltura biologica.