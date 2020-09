27 settembre 2020 a

a

a

Roma, 27 set. (Adnkronos) - Esordio da sogno per il diciannovenne italiano Jannik Sinner che in tre soli set batte a Roland Garros il belga David Goffin, numero 12 al mondo. Per Sinner una vittoria in 3 set: 7-5, 6-0 e 6-3.