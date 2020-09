Milano: nasconde in casa 21 chili di eroina, arrestato un operaio

27 settembre 2020 a

a

a

Milano, 27 set. (Adnkronos) - La polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino di origine albanese di 48 anni per detenzione di 21 chili di eroina. Venerdì pomeriggio scorso, gli agenti della squadra Mobile, durante un servizio antispaccio in via Tiepolo, hanno notato un furgoncino con a bordo un uomo, il quale si è fermato sulla strada in attesa di qualcuno. Poco dopo, è arrivato un altro uomo che è salito a bordo per alcuni istanti prima di entrare in uno stabile e far perdere le proprie tracce.

Gli agenti hanno fermato il furgoncino e il guidatore aveva ancora appoggiato sulle gambe un involucro con 10 grammi di cocaina appena acquistati, a suo dire per un uso personale. L'uomo, residente a Bergamo, è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi delle quali non ha voluto riferire nulla. Dopo diverse ricerche i poliziotti hanno scoperto che quelle chiavi aprivano un appartamento in via Sardegna a Milano. All'interno dello stesso è stato rinvenuto un borsone con 43 panetti di eroina per un peso complessivo di circa 21 chili.

Sono stati trovati anche 2,5 kg di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento, presse e 5 mila euro in contanti. L'uomo, in Italia da oltre 20 anni, incensurato e assunto regolarmente in una ditta come operaio, è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore.