27 settembre 2020

Milano, 27 set. (Adnkronos) - Incidente stradale la scorsa notte, poco dopo le 1.30, in via Meravigli a Milano. La vittima, caduta da monopattino elettrico, è un 24enne che ha riportato un "trauma cranico con perdita temporanea di coscienza", rende noto l'Areu l'azienda regionale emergenza urgenza. Il giovane è stato trasportato in codice giallo al Policlinico.