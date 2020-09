Milano: De Corato, 'con monopattini 178 incidenti, Regione interverrà'

27 settembre 2020 a

a

a

Milano, 27 set. (Adnkronos) - "Questa notte Milano ha registrato in pieno centro, in via Meravigli, il 178esimo incidente in monopattino con un 24enne finito al Policlinico con un trauma cranico. Purtroppo, continua la sequenza di sinistri dovuti alla mobilità elettrica con una media che, nell'ultimo periodo, supera i 2 incidenti al giorno". Lo dichiara Riccardo De Corato, assessore lombardo alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale.

"Mentre la media giornaliera degli incidenti di questo tipo riguardante i mesi di giugno, luglio e agosto scorsi era di 1.12 con 103 incidenti in 92 giorni, quella di settembre è arrivata a 2.21. I dati diffusi da Areu confermano la necessità di adottare delle misure a tutela dell'incolumità di chi utilizza questi mezzi", aggiunge.

"Dopo che il sindaco Sala ha autorizzato la circolazione in città di 6mila monopattini a noleggio e con la ripresa lavorativa di settembre, gli incidenti continuano a crescere. La fretta di mettere a disposizione dei cittadini i monopattini ha portato a tralasciare l'aspetto più importante: quello della sicurezza. La Regione interverrà presto per garantire una maggiore sicurezza", conclude De Corato.