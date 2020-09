Mantova: colpisce con calci e pugni il padre, minorenne denunciato (2)

27 settembre 2020 a

(Adnkronos) - I poliziotti, una volta assicurato che il ferito venisse trasportato al pronto soccorso in codice giallo - la diagnosi è di 30 giorni - sono entrati nell'abitazione dove si trovava il figlio della vittima, "ancora scosso dall'accaduto e in evidente stato di alterazione psichica, tanto che faticava a rispondere alle domande degli agenti", ma "durante alcuni tratti di lucidità, riferiva di non avere idea del perché avesse aggredito il padre in quel modo così violento".

Il minorenne è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale cittadino per le cure e gli esami clinici. I poliziotti lo hanno denunciato alla procura presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, la quale dovrà decidere quali eventuali ulteriori provvedimenti adottare.