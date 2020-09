Maltempo: Baldassarre (Lega), 'grazie ad eroe Visalli'

28 settembre 2020 a

a

a

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Ho appreso con dolore la scomparsa di Aurelio Visalli, sottoufficiale 40enne della Guardia costiera, che ha trovato la morte dopo essersi gettato in mare per salvare la vita a due ragazzi che stavano annegando. Senza il suo gesto coraggioso e altruista, i due adolescenti sarebbero scomparsi tra le onde alte fino a 5 metri. A lui, alla sua famiglia, ai suoi amici, e a tutto il corpo della Guardia costiera vanno le mie più sentite condoglianze. Grazie eroe per il tuo sacrificio e che la terra ti sia lieve". Lo afferma Simona Baldassarre, europarlamentare della Lega.