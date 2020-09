Governo: Prodi, 'situazione stabilizzata ma come so io basta minimo incidente'

27 settembre 2020 a

Roma, 27 set. (Adnkronos) - Dopo le elezioni regionali "rispetto a quello che si prevedeva la parola stabilizzazione può essere espressa" rispetto alla situazione del governo, "le elezioni non si sono certo avvicinate", ma "tutto è relativo in politica. Basta un minimo incidente per rompere uno schema che si pensava andasse avanti, ne ho una certa esperienza". Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di 'In mezz'ora in più' di Lucia Annunziata su Raitre.