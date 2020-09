27 settembre 2020 a

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Se ci sono motivi seri ce li documentino in Parlamento". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'In mezz'ora in più' di Lucia Annunziata, su Raitre, a proposito di un eventuale prolungamento dello stato di emergenza.