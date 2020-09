Coronavirus: Burioni, 'attenti ad ambienti chiusi, senza mascherina guai grossi'

27 settembre 2020 a

Milano, 27 set. (Adnkronos) - "Bisogna stare molto attenti agli ambienti chiusi dove se si sta senza mascherina e si sta vicini si possono essere guai grossi". Lo afferma, ospite della trasmissione tv Che tempo che fa, Roberto Burioni, virologo dell'Università San Raffaele di Milano. L'esperto ricorda come il virus non viene trasmesso allo stesso modo "per questo è importantissimo che tutti prendiamo le precauzioni" e negli ambienti chiusi la mascherina sia d'obbligo.