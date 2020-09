Mes: Visco, 'dal punto di vista economico solo vantaggi'**

27 settembre 2020 a

Roma, 27 set. (Adnkronos) - Sul Mes "dal punto di vista puramente economico vedo solo vantaggi: non si va sul mercato, è a lunga scadenza, la condizionalità è solo di spendere soldi sul settore per il quale è disegnato questo fondo". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento al Festival dell'Economia di Trento. Certo c'è il tema dello stigma, "è una cosa che va affrontata", ma, spiega Visco, "il problema della Troika non esiste".