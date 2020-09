27 settembre 2020 a

Voghera (Pv), 27 set. (Adnkronos) - "Domani sera ceno con Luca Zaia, con cui i giornali vogliono farmi litigare, ma non riusciranno mai a farmi litigare, perchè Luca Zaia è un orgoglio per me, per la Lega, per i veneti e per tutti gli italiani". Lo ha annunciato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Voghera.