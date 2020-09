Coronavirius: Bocca (Federalberghi), 'da Papa parole importanti su turismo'**

27 settembre 2020 a

Milano, 27 set. (Adnkronos) - "Sono parole importanti quelle pronunciate dal Santo Padre questa mattina perché accendono i riflettori sulla situazione drammatica che sta vivendo il nostro settore". Così il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, interpellato dall'Adnkronos, commenta le parole del Papa che nel corso dell'Angelus ha rivolto un incoraggiamento a quanti operano nel turismo.

"Il Pontefice ha parlato delle difficoltà degli operatori del settore che si sono trovati in una situazione drammatica e dopo questa sollecitazione mi attendo che seguano interventi concreti da parte del governo. Non possiamo essere trattati come gli altri, perché il nostro è un settore che soffre di più e non si può pensare a interventi trasversali", aggiunge.

Per il presidente di Federalberghi, il turismo ha bisogno di "interventi che consentono la sopravvivenza e questo si traduce con soldi a fondo perduto o con prestiti lunghi a tassi bassi. Finora c'è stato solo il decreto Liquidità ma non è questa una misura che può servire: occorrono interventi a 20 anni e all'1% di tassi in attesa di una ripresa che sicuramente ci sarà, ma che al momento non si vede", conclude Bocca.