M5S: Ferrara, 'crescere per portare avanti lavoro cambiamento'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare Vito Crimi per il lavoro che sta facendo per il Movimento 5 Stelle. Siamo impegnati, oltre che in un necessario processo di riorganizzazione interna per evolverci e crescere, a portare avanti con orgoglio il lavoro di cambiamento di questo Paese che abbiamo avviato solo due anni fa. Un lavoro che per noi è un inestimabile patrimonio da difendere". Lo afferma il senatore M5S Gianluca Ferrara.