Quando sostituire gli elettrodomestici? Guida Acquisti inaugura una rubrica ad hoc

(Milano, 25 settembre 2020) - Guida Acquisti, il portale specializzato nel testare e recensire elettrodomestici, ha inaugurato una nuova rubrica che aiuta i consumatori a capire quando conviene sostituire gli elettrodomestici o ripararli.

Elettrodomestico vecchio/rotto, lo riparo o lo cambio?

Questa è la domanda che sempre più spesso si pongono i consumatori italiani che mentre un tempo erano abituati a elettrodomestici con una vita funzionale media di circa 20 anni, oggi si trovano a combattere con l'obsolescenza programmata che ne riduce la vita media a circa 6 anni per i modelli economici e 10 per i modelli costosi.

Quindi cosa fare? Riparare il prodotto facendo gli scongiuri affinché non si rompa entro breve tempo o acquistarne direttamente uno nuovo?

A queste domande ha cercato di rispondere l'esperto di elettrodomestici Andrea Pilotti, che nella sua rubrica denominata “

Tra i prodotti studiati dall'esperto troviamo grandi elettrodomestici come lavasciuga, lavatrici, frigoriferi, piani cottura, lavastoviglie, forni da incasso; ma anche piccoli elettrodomestici come bistecchiere elettriche, frullatori, friggitrici, aspirapolvere, purificatori d'aria e acqua etc.

La realtà che è emersa è figlia dei tempi in cui viviamo, in cui un consumismo imperante ci costringe spesso a cambiare elettrodomestici nuovi che magari potrebbero essere aggiustaticon un costo esiguo sostituendo un piccolo componente elettronico come il condensatore elettrolitico, e invece, a causa di centraline elettroniche blindate dai produttore vanno diretti in discarica.

A tal proposito è bene segnalare che sempre più sta fiorendo un mercato parallelo di elettrodomestici rigenerati, ove aziende specializzate nella riparazione si approvvigionano di prodotti guasti e li portano a nuova vita.

Una soluzione, questa, che ha un duplice vantaggio, per le economie dei risparmiatori, così in grado di acquistare elettrodomestici seminuovi a costi calmierati, ma soprattutto per il nostro pianeta, che negli ultimi 40 anni è stato letteralmente sommerso da spazzatura elettronica di ogni genere.

Alcune informazioni su Guida Acquisti

Il portale, semplice e funzionale proprio per agevolare la navigazione anche ai meno esperti, produce contenuti che mettono l'utenza finale nella condizione di scegliere l'elettrodomestico rispondente alle singole esigenze, grazie a un ‘esame ' attento e professionale dei prodotti delle migliori marche e tecnologie sul mercato e alle classifiche degli apparecchi ‘hero' delle diverse aziende del settore per rapporto qualità/prezzo. A questo si aggiunge anche il dato della comparazione di prezzi, grazie all'estrapolazione dell'offerta migliore analizzando i dati del prezzo al pubblico di Trovaprezzi, Kelkoo, Amazon, ebay.

Guida Acquisti non è solo recensioni, dal mese di luglio 2020 il progetto editoriale di Andrea Pilotti ha inaugurato una nuova sezione completamente dedicata alle novità del mercato: ‘

Guida Acquisti si rivolge a un target riconducibile a famiglie con figli. Un'utenza di età compresa fra i 35 e i 55 anni desiderosa di acquistare elettrodomestici con un buon rapporto qualità/prezzo. In dieci anni, sono state 36 milioni le persone che hanno visitato il portale Guida Acquisti. Solo nel 2019, gli utenti che hanno usufruito di Guida Acquisti sono stati 2,5 milioni, mentre la frequenza di rimbalzo si è attestata nel 2019 al 44,21%. Ad oggi Guida Acquisti ha recensito più di 3.000 elettrodomestici. La

“Visto che in commercio ci sono sempre nuovi prodotti e tecnologie, aggiorno con cadenza semestrale le mie guide all'acquisto. Anche la mia valutazione dei singoli elettrodomestici può cambiare nel tempo, a seconda di nuovi fattori qualitativi presi in considerazione.

La cosa che mi rende più orgoglioso è che da anni sono diventato il consigliere di fiducia per l'acquisto degli elettrodomestici di migliaia di persone, con le quali ho creato una rete di scambio di informazioni per ampliare le mie conoscenze sull'effettiva qualità e durata degli elettrodomestici dopo l'acquisto”

Andrea Pilotti, founder Guida Acquisti

