"Fil rouge tra il mito delle Gorgoni siciliane e la Medusa di Caravaggio"

Palermo, 25 set. (Adnkronos) - “Dal simposio, tenuto al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è emerso che la nostra tesi, che attraverso lo studio di particolari nascosti nelle opere d'arte accostava il mito Gorgoni di Sicilia alla Medusa di Caravaggio, attraverso un file rouge simbolico, è confermata grazie anche a diverse prove storiche antecedenti. Tra queste, una pittura su vaso calcidese, dipinto intorno alla metà del VI sec. a.C., che conferma le ipotesi che il vulcano Etna è il simulacro che ispira la Medusa. Inoltre, nella stessa rappresentazione su fondo ocra, si possono apprezzare altri dettagli che evocano un altra figura rilevante del mito, il “Cavallo Alato” di Perseo, Pegaso, il figlio di Medusa. Altro dettaglio importante, che emerge da un'analisi tecnica dettagliata dell'opera di Caravaggio è che ha anticipato secoli prima il fuori campo cinematografico”. Lo dice lo studioso Giovanni Taormina che coordina il “Gruppo Arte 16” di Palermo ed ha organizzato al Ministero dei Beni Culturali un evento con altri relatori come il noto storico dell'arte Stefano Zuffi, il musicista Costantino Mastroprimiano, l'artista ritrattista, Giuseppe Tedeschi, il paleopatologo Francesco Maria Galassi, e l'antropologa Elena Varotto, per presentare uno studio multidisciplinare ed evidenziare importanti scoperte nel mondo dell'arte.

“Dallo studio e dalle comparazioni con testimonianze storiche come la pittura vascolare citata in precedenza – prosegue Taormina – abbiamo avuto conferma della nostra tesi, esaminando il luogo in cui si ambienta la metafora della Gorgone, ma anche quella del figlio della Medusa, Pegaso, il “Cavallo Alato” alato nato dalle gocce ematiche gocciolate in terra dopo la decapitazione di Medusa. Dallo studio di vaso calcidese, che simboleggia la lotta tra Zeus e Tifeo, abbiamo focalizzato alcuni dettagli che evocano vicende legate al racconto di Medusa. Qui, Tifeo è descritto con attributi che evocano gli stessi che hanno reso famosa e terrificante la Medusa, i serpenti. Altro particolare che si evince sono le orecchie equine, metafora che evoca il “Cavallo Alato” di Perseo".

"A rafforzare l'idea che vi sia racchiusa anche la metafora di Pegaso, ci sono poi le ali di Tifeo. Ovviamente qui potrebbero simboleggiare la capacità di sapersi elevare in cielo, il mito vuole che la gigantomachia sia la metafora delle esplosioni vulcaniche che con le loro colonne di fumo, soprattutto in presenza di nuvole sopra l'Etna, sembra che cielo e terra siano saldate da questa colonna di fumo. (Tifeo d'altronde nel mito è associato alla Metafora del vulcano). Se gli attributi con cui si raffigura il magma sono i serpenti, allora le considerazioni sono ovvie, le colate laviche sono i serpenti di Medusa, ecco perché la metafora parla di pietrificazione. Ovviamente nella storia del culto e delle religioni sussistono hanno anche aspetti più profondi che si legano anche al rito, che verrà soppresso proprio dal culto a Zeus. In fondo la lotta tra i titani, oltre a simboleggiare gli eventi naturali potrebbe simboleggiare la soppressione di un culto si vulcani”, dice lo studioso.