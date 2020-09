Wecontent, la prima content house italiana: Content marketing e molto altro per aiutarti a ripartire

24 settembre 2020 a

a

a

(Milano, 24 settembre 2020) - Wecontent è la prima content house italiana: nata dall'idea di Angelica Eruli, quello che era un piccolo progetto imprenditoriale oggi assume una nuova veste. Essere una content house significa occuparsi di content marketing nella sua completezza, andando oltre la produzione di testi per un sito e ampliando la propria attività anche alla creazione di contenuti per infografiche, per i social media e per i podcast.

Cosa significa content house?

Il

● Testi per Facebook e Instagram;

● Testi per le infografiche

● Testi per le campagne Ads (ex Adwords)

● Testi per il blog

● Testi per il sito web

Wecontent raccoglie questo paradigma contenuto-centrico e lo declina nella propria attività di stesura di contenuti per il web. Ricalcando metaforicamente le software house, la società, con sedi operative a Firenze e Milano, si prefigge lo scopo di produrre contenuti di qualità per il web.

Testi per il web e tanto altro

Il mondo del copywriting è sempre più competitivo e spesso popolato da chi si improvvisa esperto in un settore conosciuto solo in parte. Scrivere testi per il web efficaci, che attirino clienti e aumentino le vendite richiede strategia e una ricerca delle parole chiave che consenta di intercettare il search intent dei tuoi specifici utenti.

Wecontent si distingue dai singoli copywriter per la capacità di redigere contenuti ottimizzati per i motori di ricerca (cosiddetti SEO Friendly): non siamo una rete di freelance, né un'agenzia pubblicitaria. Essere una content house, per noi, significa avere una rete di autori specificatamente formati per redigere testi ottimizzati per i motori di ricerca, assegnando loro testi che si addicono alle tematiche che hanno selezionato. In questo modo, se hai bisogno di un esperto di medical copywriting, assegnamo il tuo testo ad un esperto di questo argomento.

Wecontent aiuta le aziende italiane nella ripartenza

In un tessuto imprenditoriale italiano, alla disperata ricerca di nuovo slancio, il content marketing continua ad essere un asset fondamentale sul quale puntare. Per questo

In un mercato sempre più agguerrito, Wecontent sta dimostrando come la produzione di testi per il web possa fare la differenza nel rilancio di un'attività, sostenendo la ripartenza di startup, PMI e grandi gruppi.

Informazioni

Wecontent Srl

Sede legale: Piazza Massimo d'Azeglio, 45 Firenze

Sede operativa: Via Carlo Goldoni, 1 Milano

Sito web:

email:

Tel: 0240841093 - +39 3312269538