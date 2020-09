Più dialogo tra ricerca pubblica e imprese con partnership Unioncamere-Cnr

24 settembre 2020 a

Roma, 23 set. (Labitalia) - All'Italia non mancano le imprese innovative, che sono in linea con la media europea (57% il nostro paese, 54% la media Ue). Ma esiste una forte polarizzazione tra le imprese più dinamiche, che in 9 casi su 10 realizzano prodotti e servizi ad alto valore aggiunto, e quelle più marginali, in cui le innovative sono solo 2 su 10. Queste imprese si distinguono nelle attività di ricerca e sviluppo, nella formazione del personale sulle innovazioni e nell'impiego delle nuove tecnologie digitali.

Per integrare più efficacemente la ricerca pubblica e il sistema produttivo, si rafforza la partnership tra Unioncamere e Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Avviata nel 2013 con l'intento di valorizzare i migliori brevetti del Cnr quelli delle principali Università italiane nei confronti delle imprese, e rinnovata attraverso un Accordo quadro sottoscritto l'anno scorso, l'intesa ha portato alla messa a punto del progetto Promo–TT Instrument.

Tre i suoi obiettivi fondamentali: estendere la collaborazione tra il Cnr e il sistema camerale dal campo dei migliori brevetti allo scouting sistematico di tutte le tecnologie disponibili del CNR, anche non protette, coinvolgendo le Associazioni delle imprese industriali e delle piccole e medie imprese; ampliare le occasioni di confronto tra i ricercatori dell'Istituto e le imprese, con una partecipazione più attiva dei finanziatori dei progetti di sviluppo; costruire una piattaforma dedicata al trasferimento dei risultati più utili della ricerca del CNR per il sistema produttivo, in linea con le esigenze e le domande delle imprese, grazie alla collaborazione delle loro Associazioni e delle Camere di commercio.

“Il trasferimento tecnologico è uno dei temi su cui si gioca la sfida della crescita e della competitività per le nostre imprese”, ha sottolineato Leonardo Bassilichi, vice presidente di Unioncamere e presidente della Camera di commercio di Firenze. “La collaborazione tra Unioncamere e Cnr va in questa direzione, con l'obiettivo di far dialogare il mondo della ricerca pubblica con quello delle imprese, mettendo a disposizione di queste ultime l'enorme tesoro di brevetti e di conoscenze del Cnr e delle principali Università italiane”.

Promo TT-Instrument porterà quindi alla realizzazione di un database online con le schede di promozione di tecnologie – brevettate, brevettabili, know-how e/o con possibilità di futura costituzione di imprese ad alto contenuto tecnologico – redatte in italiano e in inglese, e suddivise per aree tematiche.

Al progetto parteciperanno anche le Camere di commercio e le Associazioni, che potranno attivare tavoli strategici tematici formati da rappresentanti del mondo produttivo e della ricerca del territorio, ai quali spetterà il compito di analizzare i fabbisogni dei diversi settori, animando questo percorso di analisi anche attraverso incontri territoriali e attività di formazione e informazione mirati.