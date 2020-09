M5S: 'big' disertano assemblea, tra assenti anche Di Maio e Fico/Adnkronos (2)

24 settembre 2020 a

(Adnkronos) - Tanto che, attorno all'ora di pranzo, i parlamentari, ma anche i membri di governo 5 Stelle sono stati raggiunti dal seguente sms: "E' importante che i Ministri, Viceministri e SS Deputati - si legge nel testo visionato dall'Adnkronos - rispondano al doodle inviato dal presidente Crippa per la partecipazione alla congiunta di questa sera, perché a seconda della partecipazione dei deputati dovremmo predisporre più sale".

Nella convocazione dell'assemblea, risalente a martedì scorso, lo spazio destinato ai deputati -i senatori saranno collegati via Zoom proprio per evitare assembramenti- è l'auletta dei gruppi di Montecitorio, abbastanza grande per ospitare tutti gli eletti a Montecitorio nel rispetto delle regole di distanziamento.