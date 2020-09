Coronavirus: scuola, distribuite 135 mln mascherine al 16 settembre

24 settembre 2020 a

Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) - Al 16 settembre, erano stati già distribuiti negli istituti scolastici italiani 135 milioni di mascherine chirurgiche: in media 9,5 milioni al giorno per adulti e ragazzi e 1,7 mln per bambini. E' quanto emerge dai dati online sulle mascherine chirurgiche e il gel igienizzante distribuiti nei 18.936 istituti scolastici dal commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri. Il commissario ha anche consegnato agli istituti 602mila litri di gel igienizzante.

"Si tratta di un ulteriore passo per garantire la massima trasparenza e per fare chiarezza sui numeri reali relativi alla distribuzione di mascherine e gel igienizzante nelle scuole", ha commentato Arcuri. "Tutti i cittadini potranno da oggi verificare l'esatta situazione nei singoli istituti mettendo finalmente fine alle informazioni frammentarie, e qualche volta strumentalmente inesatte, che sono state diffuse nei giorni scorsi".

Sul sito della Presidenza del Consiglio (http://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/cscovid19-mschgel/15243), del ministero dell'Istruzione (https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/distribuzione_mascherine_gel.html) e del ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5070) è possibile conoscere, istituto per istituto, la fornitura di materiali e dispositivi di protezione individuali che vengono distribuiti gratuitamente e che sono essenziali per garantire la sicurezza degli studenti, degli insegnanti e del personale non docente per l'intero anno scolastico. I dati verranno aggiornati ogni 48 ore. I cittadini, i genitori e gli studenti potranno informarsi direttamente consultando il sistema, che si è deciso di rendere pubblico a ulteriore dimostrazione dello sforzo che il Governo ha fatto e continua a fare per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico con il massimo livello di sicurezza possibile e che non ha pari in nessun altro Paese.