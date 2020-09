Casinò:SKS365 sigla accordo con Nazionale Elettronica

24 settembre 2020 a

Roma, 24 settembre 2020 –L'offerta online di Casinò targata Planetwin365 continua a espandersi grazie alla nuova partnership siglata tra SKS365, proprietaria del brand, e Nazionale Elettronica, primo produttore italiano di prodotti e servizi di gioco. Con questo accordo, saranno immediatamente disponibili sul catalogo di Planetwin365 alcuni dei titoli più amati dai giocatori online e retail quali “Stellina” e “Lucrezia”.

“Grazie alla nostra esperienza ventennale nella produzione e distribuzione di giochi in Italia e nel mondo, abbiamo sviluppato una suite di giochi molto amata per la loro semplicità di utilizzo, per le grafiche accattivanti e per la possibilità di scegliere tra i differenti RTP- ha dichiarato Diego Mendez, Amministratore di GetBet, divisione giochi online del gruppo Nazionale Elettronica, - Siamo sicuri che i giocatori di Planetwin365 apprezzeranno particolarmente i nostri titoli e le loro features, pensati appositamente per un pubblico sempre più orientato verso una esperienza multichannel che vuole provare anche online lo stesso divertimento che può trovare nei punti retail.”

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Nazionale Elettronica, un produttore storico dell'offerta Casinò made in Italy su Planetwin365 - ha aggiunto Troy Cox, Chief Commercial Officer di SKS365 – La sinergia con l'offerta di gioco retail si sposa perfettamente con la strategia multichannel che stiamo perseguendo in tutte le aree del nostro business. Grazie a questa nuova prestigiosa partnership, da oggi il nostro portfolio di giochi online è ancora più ricco e competitivo.”

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia, online e retail.

