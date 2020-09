Roma, Penny Market apre un nuovo punto vendita in zona Corviale

23 settembre 2020 a

Roma, 23 set. (Adnkronos) - Apre i battenti a Roma un nuovo punto vendita Penny Market. L'inaugurazione domani in via Eugenio Maccagnani, angolo Via Poggio Verde, adiacente alla futura piazza pubblica del Corviale. La realizzazione del nuovo spazio, che ha una superficie di mq. 1.300 e 10 addetti alla vendita, si inserisce nel processo di riqualificazione del quartiere e ha portato alla piantumazione di 39 alberi da fusto.

Lo store ha un assortimento di circa 2000 prodotti tra dry e freschi, e vanta una scelta selezionata anche nel settore non food, per una shopping experience all'insegna dell'italianità. Nel nuovo Penny Market il consumatore trova oltre il 70% dei prodotti di provenienza locale o territoriale, per una spesa volta a valorizzare - con responsabilità - le eccellenze italiane in ambito food e non.

Con questa inaugurazione Penny Market porta a 6 il numero dei punti vendita nella Capitale, mentre nella Regione il numero complessivo è pari a 10 unità.

“Desidero esserci di persona poiché questa iniziativa è per noi densa di significato", afferma Nicola Pierdomenico, ceo di Penny Market Italia, che sarà presente alla cerimonia di inaugurazione degli spazi. "Credo - prosegue Pierdomenico - che la riqualificazione del quartiere portata avanti dalla amministrazione capitolina, possa passare anche da una iniziativa come questa, che ha risvolti sociali e ambientali. Intendiamo offrire un servizio ai cittadini del quartiere attraverso la formula discount, che rende accessibile la spesa a una fascia più ampia di famiglie; non trascuriamo l'aspetto sostenibile - una vision su cui Penny ha imparato ad impegnarsi quotidianamente - e abbiamo voluto contribuire al verde pubblico di quest'area urbana, con la piantumazione di 40 alberi ad alto fusto proprio nelle adiacenze del nuovo store”.