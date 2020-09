Migranti: Molteni, 'da Ue piano patacca'

23 settembre 2020 a

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Il progetto di riforma su asilo e immigrazione presentato oggi in Europa è un piano patacca che non cambierà nulla e non porterà ad alcuna soluzione. Non vi è traccia di modifiche del regolamento di Dublino ma soprattutto non c'è alcun accenno alla stipula di accordi con i Paesi di origine degli immigrati per intensificare i controlli della Polizia ed evitare le partenze. La sfida per poter contrastare un fenomeno complesso e globale come quello dell'immigrazione clandestina sta infatti proprio nel bloccare le partenze, gli arrivi e le morti nel Mediterraneo, non nel distribuire clandestini in Europa”. Lo afferma Nicola Molteni, responsabile Sicurezza della Lega.