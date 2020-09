Lecco: arrestata pluripregiudicata, rubava orologi di lusso per strada

23 settembre 2020 a

Milano, 23 set. (Adnkronos) - Ieri la squadra mobile di Lecco ha arrestato S.A., 25enne di nazionalità romena, pluripregiudicata, domiciliata a Milano, indagata per aver commesso un furto con destrezza ai danni di una persona. Il 12 agosto scorso, un uomo di 66 anni, mentre percorreva via Cattaneo, era stato avvicinato dalla donna, incinta, che l'aveva riempito di effusioni dopo aver visto il suo Rolex al polso.

La vittima, confusa, era rimasta interdetta e la donna ne aveva approfittato per mettere una mano sul polso e rubargli l'orologio. A seguito di attività di indagine degli agenti della Mobile, il Tribunale ha deciso per la carcerazione della donna, anche in forza delle precedenti condanne e degli arresti che la donna aveva inanellato negli ultimi anni, sempre per gli stessi reati e con lo stesso modus operandi.