Gdo: ad Esselunga, 'penalizzati da lockdown ma risultati positivi'

23 settembre 2020 a

a

a

Milano, 23 set. (Adnkronos) - "È stato un semestre particolarmente difficile a causa del Covid 19. Le nostre priorità sono state quelle di tutelare la salute e la sicurezza dei clienti e delle nostre persone e di mantenere la continuità operativa in un periodo di grandissime incertezze. Per garantire tutto ciò, abbiamo investito oltre 13,5 milioni di euro, escluse le donazioni e gli aiuti alle comunità che sono state significativamente aumentate". Lo sottolinea nella nota sui conti del semestre Sami Kahale, amministratore delegato di Esselunga.

"Sul piano commerciale siamo stati fortemente penalizzati dal periodo di lockdown durante il quale oltre il 50% dei nostri clienti non è potuto uscire dal proprio Comune di residenza, nel rispetto delle disposizioni dei decreti e delle ordinanze regionali; di conseguenza non ha potuto recarsi nei nostri negozi per fare la spesa", argomenta. Nonostante questo, "le vendite di Esselunga sono cresciute del +1,9% rispetto all'anno scorso, escludendo i Bar Atlantic e le profumerie Esserbella, che sono rimasti chiusi per circa 2 mesi. Considerato il contesto fortemente critico in cui abbiamo operato, possiamo dirci soddisfatti dei risultati ottenuti”, conclude.