Classifiche QS Business Masters 2021 - Rivelate: le specializzazioni più richieste dai datori di lavoro di tutto il mondo

Polimi 7 ° a livello mondiale in una specialità e Bocconi 9^ and 10 ^ in due specialità

LONDRA, 23 settembre 2020 /PRNewswire/ -- La società di consulenza e analisi della formazione universitaria e aziendale QS Quacquarelli Symonds ha rilasciato oggi l'inaugurale QS World University Rankings: Masters in Supply Chain Management,la nuova aggiunta alla loro serie di classifiche in business master, che comprende anche; Master in Business Analytics, Finanza, Management e Marketing, nonché Full-Time MBA.

L'amministratore delegato di QS, Nunzio Quacquarelli, ha dichiarato: "Che si tratti di aziende che cercano di distribuire vaccini Covid-19, o di settori come l'e-commerce, che stanno vivendo una rapida crescita dall'inizio della pandemia, le aziende di tutto il mondo stanno assumendo talenti specializzati nel supply chain management. Come per data analytics, questo è un percorso di carriera emergente per il prossimo decennio. In QS, abbiamo ampliato la nostra serie di classifiche dei master aziendali per includere le specializzazioni professionali più ricercate e fornire ai potenziali studenti di tutto il mondo approfondimenti indipendenti per aiutare la loro ricerca dei migliori programmi nel campo".

Il Master in Global Supply Chain Management del MIT Center for Transportation & Logistics guida la classifica, che comprende un totale di 46 programmi. I'unico programma italiano di questa classifica è l'International Master in Supply Chain and Procurement Management -iMSCPM del Politecnico di Milano, che si classifica settimo al mondo, il miglior risultato italiano in questa serie di classifiche.

I criteri principali utilizzati per stilare queste classifiche includono occupabilità, imprenditorialità e risultati in termini di carriera degli alumni, ritorno sull'investimento, leadership di pensiero e diversità di classe e docenti. Collettivamente queste classifiche coprono i programmi post-laurea più richiesti dai datori di lavoro di tutto il mondo.

Il dott. Andrew MacFarlane, Rankings Manager di QS, ha dichiarato: "Oltre ad analizzare gli input relativi al programma, QS ha anche considerato la reputazione di specifiche business school dal punto di vista di quasi 37.000 datori di lavoro globali e oltre 34.000 accademici globali. Infine, abbiamo mappato i percorsi educativi di 27.831 alumni di successo identificando le università o business school dove hanno studiato ".

La Stanford Graduate School of Business continua a guidare la QS World University Rankings: Global Full-Time MBA, mentre la Wharton School scende al secondo posto. HEC Paris, INSEAD, London Business School e IE Business School figurano tra i primi 10, evidenziando l'impronta globale dei principali programmi MBA di oggi. Il Full-Time MBA Programma di SDA Bocconi figura al 23 ° posto al mondo. Tutti e tre i programmi MBA in classifica hanno mantenuto la stessa posizione dello scorso anno.

QS Global MBA Rankings 2021 Metodologia

I leader mondiali di ciascuna delle classifiche dei programmi business di QS sono:

QS World University Rankings: Master in Business Analytics 2021: MIT, Sloan Business School;Master italiani in classifica:

QS World University Rankings: Master in Finance 2021 The University of Oxford, Saïd Business School; Master italiani in classifica:

QS World University Rankings: Master in Management 2021: HEC Paris;

QS World University Rankings: Master in Marketing 2021: HEC Paris; Master italiano in classifica:

QS World University Rankings: Master in Supply Chain Management 2021: MIT Center for Transportation & Logistics; Master italiano in classifica:

Serie completa business schools masters rankings Metodologia

