Welfare, Sciacca (Generali): 'Imprese hanno reagito prontamente in emergenza Covid'

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Quello del welfare è un movimento in crescita. E non solo: ha superato lo stress test di quest'anno, che non è stata una simulazione ma il Covid. In questa situazione abbiamo rilevato che le imprese hanno reagito prontamente per superare il momento e hanno messo in campo tutte le azioni che avevano sperimentato in questi anni". Lo ha detto Lucia Sciacca, direttore Comunicazione e Sostenibilità di Generali Italia e Global Business Lines, nel presentare il rapporto Welfare Index Pmi 2020.

Il rapporto mostra un welfare che "fa un salto di qualità. Le imprese - ha detto infatti - si sono attivate subito sui temi salienti per affrontare il momento. Le aziende hanno agito mettendosi al centro della comunità e questo emerge in maniera chiara e sostanziale dalle iniziative che sono state messe in campo".

Inoltre nel rapporto di quest'anno, ha aggiunto, "abbiamo potuto analizzare gli effetti e le azioni delle imprese sia prima che dopo il Covid e abbiamo verificato come abbiano utilizzato il welfare per rispondere all'emergenza. Un elemento ulteriore è che abbiamo rilevato una correlazione tra l'azione di welfare e l'aumento della produttività e dell'occupazione", ha concluso Sciacca.