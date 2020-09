Voto Venezia: Brugnaro, 'si conferma strada a guida civica, voti lo confermano'

22 settembre 2020 a

Venezia, 22 set. (Adnkronos) - A Venezia "si conferma una strada a guida civica". Lo afferma il sindaco Luigi Brugnaro, confermato alla guida del capoluogo in conferenza stampa. "Non ho tessere di partito e non le prendo", sottolinea ancora.

"I cittadini - aggiunge - hanno scelto una continuità, hanno scelto la lista civica e i voti confermano questo: la nostra proposta è a favore azione immediata per migliorare la nostra città".