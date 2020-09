Voto Venezia: Brugnaro, 'ora è più forte, 'fucsia' primo partito con 33%'

22 settembre 2020 a

Venezia Mestre, 22 set. (Adnkronos) - Con la vittoria di Luigi Brugnaro, Venezia, "è più libera, più democratica e più forte. Non aver fatto il ballottaggio non mi ha indebolito come dicono, ci riappropriamo della nostra libertà: i fucsia sono il primo partito di questa città con il 33%". Lo dice Brugnaro parlando con i giornalisti dopo i risultati elettorali.

"Siamo aperti a dare una mano con tutti ma l'allineamento tra città e regione non si vedeva da tempo, adesso questa città può cominciare a sognare, e i cittadini cominciare a vedere un po' di luce".