Voto Venezia: Baretta, 'faremo opposizione rigorosa, apporto Zaia determinante'

Venezia Mestre, 22 set. (Adnkronos) - "I problemi che Venezia dovrà affrontare sono numerosi e molto impegnativi e ci sarà bisogno di una visione di città dal respiro più ampio rispetto a quella praticata fino ad oggi. Auguro quindi al sindaco eletto un buon lavoro". Commenta così, a spoglio ancora in corso, i risultati delle elezioni amministrative veneziane il candidato sindaco Pier Paolo Baretta.

"L'apporto dei voti di Zaia - aggiunge Baretta - che ieri ha raccolto un ampio consenso in Comune con la propria lista, è stato determinante sia per il risultato complessivo sia per quello della lista del Sindaco. Nonostante ciò, non c'è stato il plebiscito annunciato e l'articolazione del voto nelle varie zone e quartieri della città merita di essere analizzata sia dalla maggioranza che da noi".

Secondo Baretta, "si apre una fase nuova della vita politica veneziana. Noi, in poco tempo, con mezzi modesti e in una situazione inedita dettata dal Covid, abbiamo dato vita a una campagna elettorale fondata sull'ascolto, sulla presenza, sui contenuti e i progetti per Venezia, partendo da una differenza di consensi che era considerata inizialmente incolmabile". E ancora: "L'impegno continua. Porteremo la nostra visione e le nostre proposte in Consiglio comunale, con un'opposizione rigorosa, ma costruttiva; ed in città, con la massima presenza, continuando a lavorare per garantire ai cittadini una migliore qualità di vita e una prospettiva di futuro".