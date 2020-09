Voto Toscana: Renzi, 'ha vinto Giani se si fosse perso cattivo Renzi'

22 settembre 2020 a

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Salvini voleva la rivincita del Papeete e la voleva a Firenze in piazza del Duomo: ha perso lui, 2-0 per noi, la Toscana continua ad essere saldamente nelle mani del centrosinistra. Ha vinto quell'Eugenio Giani che tutti prendevano un po' sottogamba, ha vinto Giani, poi ovviamente se si fosse perso cattivo Renzi". Lo dice Matteo Renzi, ai microfoni di Radio Capital.

In Toscana, aggiunge, "i sondaggi ci davano tra il 2 e il 3, abbiamo preso un risultato che è il 4 e mezzo in Toscana, il 6 e mezzo-7 a Firenze", ma "soprattutto la partita era se si vinceva o meno. Devo essere sincero: pericolo scampato, io me la sono un pochino fatta addosso e adesso siamo felicissimi".