Una nuova responsabile marketing alla base della direzione strategica aziendale di Tintri

22 settembre 2020 a

a

a

La nuova responsabile del reparto Global Marketing and Inside Sales Drives stimola l'introduzione di nuovi programmi che rafforzano il canale, portano alla ribalta tecnologie innovative e premiano i clienti

SANTA CLARA, California, 22 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Tintri®, fornitore di infrastruttura intelligente per le imprese, sottolinea il suo impegno verso i clienti e i partner di canale con la nomina di Amy Medeiros in qualità di Global Marketing and Inside Sales. Forte degli oltre 25 anni trascorsi nel settore, Medeiros entra a far parte della società per sviluppare e implementare programmi finalizzati a dare impulso alla nuova vision aziendale di Tintri. Spinta dalla ferma volontà di potenziare il suo programma di canale e continuare a sfruttare la posizione di leadership nel settore delle tecnologie di infrastruttura intelligente con le precedenti acquisizioni di Nexenta® e IntelliFlash®, Tintri ha già avuto modo di dimostrare la sua strategia di successo con i suoi oltre 11.000 clienti1 distribuiti tra le principali aziende Fortune 1002.

Con la supervisione di Tom Ellery, General Manager e Senior Vice President of Field Operations di Tintri, Medeiros è responsabile di tutte le iniziative di marketing e vendita, con un occhio di riguardo ai clienti e ai partner di canale. Continuerà ad espandere i programmi che ha sviluppato per ampliare la quota di mercato dei clienti di classe enterprise, dimostrando quanto le soluzioni Tintri siano in grado di ridurre al minimo il carico operativo e sfruttare gli algoritmi di machine learning. In precedenza, Medeiros ha ricoperto i ruoli di Director of Worldwide Global Marketing and Strategy e Senior Director of Product Marketing presso Brocade. È stata inoltre Director of Enterprise Partner Alliances di Foundry Networks.

"Dopo il nostro terzo anno consecutivo di crescita significativa nella divisione Tintri Enterprise di DDN, siamo entusiasti dell'arrivo di Amy. La sua comprovata esperienza e il suo solido know-how contribuiranno a trainare e potenziare i nostri programmi di marketing e vendita globali", questo è il commento di Alex Bouzari, CEO e cofondatore di DDN. "Tintri Enterprise di DDN occupa una posizione di leadership nel settore dei sistemi di infrastruttura intelligente e propone le soluzioni di dati predisposte per l'IA e l'analisi più ricche di funzionalità del settore ai nostri apprezzatissimi partner di canale e clienti di classe enterprise ".

Medeiros e i suoi team hanno già messo a punto iniziative mirate a dare un ulteriore impulso alla vision strategica di Tintri. Di recente, la società ha introdotto alcune importanti novità nel suo Programma per i partner, progettato per consentire ai partner di canale di offrire un set di soluzioni complete di classe enterprise e identificare altre opportunità per garantire redditività prevedibile e crescita del business.

"Apprezziamo la semplicità e l'intuitività del Programma per i partner di Tintri", ha affermato Aaron Cardenas, fondatore e CEO di P1 Technologies. "La burocrazia per l'approvazione delle registrazioni è azzerata, e in caso di necessità possiamo fruire di servizi di assistenza tempestivi sul campo. La maggior parte delle risorse di vendita di cui abbiamo bisogno è già disponibile nel portale per i partner di Tintri".

Il variegato portafoglio di soluzioni di infrastruttura intelligente di Tintri è attualmente composto dalle linee di prodotti VMstore, IntelliFlash e NexentaStor, ma è destinato ad ampliarsi con l'integrazione di queste tecnologie in nuove soluzioni realizzate appositamente per garantire analisi e prestazioni prevedibili in nuove piattaforme e applicazioni. Tintri ha già introdotto Tintri SQL Integrated Storage, una soluzione che inaugura una nuova era per i clienti di SQL Server, garantendo gestione intelligente dello storage e aumentando di conseguenza l'efficienza, rafforzando i DBA e proponendo un'esperienza uniforme per gli utenti finali. Tintri gestisce oltre 14 trilioni di data point a supporto delle tecnologie di machine learning e 1,4 milioni di macchine virtuali e database ottimizzati automaticamente tramite VMstore, e tutto questo grazie alle sue soluzioni di infrastruttura intelligente, progettate per automatizzare le operazioni. Le future tecnologie combinate consentiranno inoltre di aumentare la soddisfazione e i risparmi in termini di costi dei clienti.

"VMstore è stato determinante per il posizionamento di Climb Channel Solutions come consulente affidabile e player con una solida posizione di leadership per l'infrastruttura intelligente e l'importante ruolo assunto nella semplificazione della gestione dello storage per gli ambienti virtualizzati", ha affermato Dale Foster, CEO di Climb Channel Solutions. "Grazie a VMstore, i nostri clienti hanno fornito ai loro esperti di storage e tecnici IT generici tutti gli strumenti necessari per fruire di analisi intelligenti, operazioni autonome e prestazioni ottimizzate, riducendo il carico amministrativo dello storage e le spese in una vasta gamma di carichi di lavoro. Il risultato? Tassi di soddisfazione dei clienti elevatissimi e riaffermazione delle opportunità di business".

Tintri ha sempre messo in primo piano i propri clienti, e ora si concentrerà ancora di più su clienti e partner a ottobre con un concerto estivo e una cerimonia di premiazione. Tintri riconoscerà tutta la propria stima nei confronti dei clienti che hanno utilizzato le tecnologie dell'azienda in modi innovativi per risolvere i problemi di business e conseguire risparmi complessivi mirati a stimolare il successo.

"Sono entusiasta di essere a capo di un team di grande talento. Insieme, ci impegniamo a fondo per garantire il successo dei nostri clienti e partner. Ci stiamo impegnando al massimo delle nostre capacità e stiamo già riscontrando risultati positivi", ha commentato Medeiros. "Con oltre 140 brevetti1 che daranno vita a tecnologie di nuova generazione innovative, Tintri sta davvero rivoluzionando le operazioni IT, e sono davvero orgogliosa di dirigere un team che permetterà a Tintri di proseguire nella nuova direzione intrapresa".

A proposito di TintriTintri, situata nella Silicon Valley, è una consociata interamente di proprietà di DataDirect Networks (DDN), la società di storage data-at-scale con capitale privato più grande del mondo. Garantisce risultati esclusivi nei data center di classe enterprise. L'infrastruttura intelligente basata su IA di Tintri apprende il vostro ambiente per dare impulso all'automazione. Gli insight analitici contribuiscono a semplificare e accelerare le vostre operazioni e a estrarre insight aziendali basati sui dati. Sono migliaia i clienti che hanno risparmiato milioni di ore di gestione utilizzando le soluzioni Tintri. Sta a voi scegliere la differenza. Per ulteriori informazioni sul portafoglio di soluzioni di Tintri, visitate https://www.tintri.com/products.

Contatti:Walt & Company, per conto di TintriSharon Sumrit, 408.369.7200 [email protected]

©2020 Tutti i diritti sono riservati. Tintri, VMstore, IntelliFlash e NexentaStor sono marchi o marchi registrati di proprietà di DataDirect Networks. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

1Statistiche combinate totali di DDN e Tintri2I dati si riferiscono alle implementazioni di Tintri VMstore

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1214673/Tintri_Logo.jpg