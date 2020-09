Sicurezza: Conte, 'dl? Li modificheremo al piu' presto'

22 settembre 2020 a

a

a

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda i decreti sicurezza, li portiamo al più presto in Cdm. Abbiamo già concordato un testo di modifica perché vogliamo assicurare ai cittadini italiani la sicurezza, non per ragionare per slogan 'porto aperto, porto chiuso'. Vogliamo allargare il raggio della sicurezza e della protezione dei cittadini e allargare la protezione dei migranti". Lo ha assicurato il premier Giuseppe Conte, a margine della presentazione del rapporto Welfare Index Pmi.